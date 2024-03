Vídeo. O Concorde que voou mais depressa sobre o Atlântico saiu do museu

O Concorde, que está exposto no Museu desde 2003 - ano em que deixou de fazer voos comerciais - voltou a ser pintado com as cores que ostentava no seu período de glória, quando atravessava o Atlântico, de Londres a Nova Iorque, a menos de três horas e ao dobro da velocidade do som.

O Concorde, que está exposto no Museu desde 2003 - ano em que deixou de fazer voos comerciais - voltou a ser pintado com as cores que ostentava no seu período de glória, quando atravessava o Atlântico, de Londres a Nova Iorque, a menos de três horas e ao dobro da velocidade do som.