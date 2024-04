Vídeo. Centenas de refugiados começaram a atravessar a fronteira de Myanmar para a Tailândia

A captura da junta militar em Myawaddy, uma cidade estratégica no leste do Myanmar, por rebeldes de uma etnia minoritária deste país do sul da Ásia levou centenas de pessoas a atravessar a fronteira para a Tailândia.

Myawaddy faz fronteira com o distrito tailandês de Mae Sot na província de Tak. As duas localidades estão ligadas por duas pontes através do rio Moei.

Os combates em Myawaddy alarmaram as autoridades em Bangkok, que temem que um grande número de refugiados do Myanmar fuja para a Tailândia através da fronteira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros tailandês, Parnpree Bahiddha-Nukara, disse na terça-feira que a Tailândia pode acomodar temporariamente até cerca de 100 mil pessoas em áreas seguras.