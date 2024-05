Vídeo. Forças de segurança realizam operações na capital da Nova Caledónia para controlar onda de violência

As forças de segurança realizaram operações de segurança na capital da Nova Caledónia, Nouméa, na quarta-feira.

A onda de violência prossegue no sul do território, apesar de uma maior presença das forças de segurança. A população relata períodos de relativa calmaria durante o dia, mas diz ouvir explosões com frequência quando a noite cai.

A França enviou mais 1.000 efetivos para a Nova Caledónia na sexta-feira, quando um recolher obrigatório foi imposto para tentar conter os episódios de violência que mataram pelo menos quatro pessoas desde 13 de maio.

O Parlamento francês aprovou alterações à lei eleitoral a 14 de maio, que estende a elegibilidade dos eleitores nas eleições locais aos cidadãos franceses que vivem na ilha há mais de 10 anos.

Esta alteração constitucional é entendida pela população indígena Kanak como uma tentativa de minimizar a sua influência no território.