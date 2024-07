Vídeo. Hezbollah comemora Ashura no sul de Beirute

Nos subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, milhares de muçulmanos xiitas celebraram os rituais de Ashura, com um grande desfile. Neste dia os xiitas marcam o aniversário da morte do Imã Hussein, neto do Profeta Maomé, durante a Batalha de Kerbala.

As celebrações decorrem num momento de tensão no médio Oriente, como o intensificar da guerra em Gaza. Durante as comemorações, o líder do Hezbollah no Líbano prometeu atingir mais alvos israelitas, caso as tropas israelitas continuem a fazer vítimas civis.