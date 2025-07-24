Vídeo. Protesto ultraortodoxo contra fim das isenções de serviço militar

Manifestantes também interromperam o trânsito em Bnei Brak e noutras localidades em Israel.
“Somos obrigados a ir para o exército, que é uma lavagem cerebral, e não podemos manter a nossa religião”, disse Dovi, um dos manifestantes.
O serviço militar é obrigatório para a maioria dos cidadãos judeus israelitas, mas os homens ultraortodoxos têm sido dispensados ao abrigo de um regime especial.
As tensões aumentaram depois de os partidos ultraortodoxos terem abandonado a coligação na semana passada, citando desacordos sobre uma proposta de lei para acabar com as isenções para estudantes religiosos.
A comunidade ultraortodoxa, que representa cerca de 13% da população de Israel, defende que o estudo da Torá a tempo inteiro é um dever sagrado.