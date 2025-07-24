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Homens judeus ultraortodoxos bloqueiam o trânsito durante um protesto contra o recrutamento militar em Jerusalém, quarta-feira, 23 de julho de 2025
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Vídeo. Protesto ultraortodoxo contra fim das isenções de serviço militar

Últimas notícias:

Centenas de judeus ultraortodoxos bloquearam uma das principais estradas em Jerusalém na quarta-feira, em protesto contra o serviço militar obrigatório após a detenção de três insubmissos.

Manifestantes também interromperam o trânsito em Bnei Brak e noutras localidades em Israel.

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“Somos obrigados a ir para o exército, que é uma lavagem cerebral, e não podemos manter a nossa religião”, disse Dovi, um dos manifestantes.

O serviço militar é obrigatório para a maioria dos cidadãos judeus israelitas, mas os homens ultraortodoxos têm sido dispensados ao abrigo de um regime especial.

As tensões aumentaram depois de os partidos ultraortodoxos terem abandonado a coligação na semana passada, citando desacordos sobre uma proposta de lei para acabar com as isenções para estudantes religiosos.

A comunidade ultraortodoxa, que representa cerca de 13% da população de Israel, defende que o estudo da Torá a tempo inteiro é um dever sagrado.

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