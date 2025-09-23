Vídeo. Milhares de motociclistas em Fátima para a Bênção dos Capacetes

Já na sua 10ª edição, o evento combina fé e segurança rodoviária, oferecendo aos motociclistas proteção espiritual da Virgem Maria enquanto percorrem o país.
Os participantes assistiram a uma palestra sobre segurança rodoviária e fé, antes de participarem numa missa, onde muitos levantaram os capacetes para receber a comunhão. O momento central ocorreu quando os padres passaram pela multidão, aspergindo água benta sobre os capacetes erguidos pelos motociclistas.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de Portugal reportou mais de 9.900 acidentes de motociclo em 2024, que fizeram 120 vítimas mortais. Os organizadores afirmam que a peregrinação, com a sua combinação de oração e ritual, serve tanto como um apelo para estradas mais seguras quanto como uma demonstração da fé partilhada pela comunidade.