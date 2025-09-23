Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Motociclistas levantam os capacetes para serem benzidos durante a 10ª Peregrinação da Bênção dos Capacetes
No Comment

Vídeo. Milhares de motociclistas em Fátima para a Bênção dos Capacetes

Últimas notícias:

Estima-se que cerca de 180.000 motociclistas se tenham reunido no Santuário de Fátima, durante o fim de semana, para a peregrinação anual da Bênção dos Capacetes.

Já na sua 10ª edição, o evento combina fé e segurança rodoviária, oferecendo aos motociclistas proteção espiritual da Virgem Maria enquanto percorrem o país.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os participantes assistiram a uma palestra sobre segurança rodoviária e fé, antes de participarem numa missa, onde muitos levantaram os capacetes para receber a comunhão. O momento central ocorreu quando os padres passaram pela multidão, aspergindo água benta sobre os capacetes erguidos pelos motociclistas.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de Portugal reportou mais de 9.900 acidentes de motociclo em 2024, que fizeram 120 vítimas mortais. Os organizadores afirmam que a peregrinação, com a sua combinação de oração e ritual, serve tanto como um apelo para estradas mais seguras quanto como uma demonstração da fé partilhada pela comunidade.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE