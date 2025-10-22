Vídeo. Ucrânia: ataques russos matam seis numa ofensiva noturna maciça

Autoridades ucranianas disseram que o bombardeamento durante a noite atingiu várias cidades, incluindo Kiev, Zaporizhzhia, Odessa e Chernihiv, no âmbito do que descreveram como um esforço renovado de Moscovo para paralisar o sistema energético do país antes do inverno.

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Na região de Kiev, uma mãe e as duas filhas — com seis meses e 12 anos — morreram quando um ataque incendiou a sua casa, na aldeia de Pohreby. Noutros pontos da capital, duas pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de destroços de drones provocarem incêndios em edifícios altos, o que desencadeou operações de resgate alargadas. Os serviços de emergência indicaram que dezenas de residentes, incluindo crianças, foram retirados de apartamentos em chamas, enquanto o fogo se alastrava a vários blocos residenciais.

O ataque danificou ainda uma unidade de saúde e provocou cortes de eletricidade em partes da capital e noutras cidades. O ministro da Energia da Ucrânia classificou os ataques como um “ataque combinado massivo” que se prolongou pela manhã. O mais recente ataque ocorreu um dia depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter adiado uma reunião prevista com o líder russo, Vladimir Putin, afirmando não querer que fosse “uma perda de tempo”.