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Fila de veículos espera para abastecer num posto de combustível, terça-feira, em Yangon, Myanmar
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Vídeo. Myanmar: falta de combustível provoca longas filas na capital

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Motoristas fazem filas de horas para abastecer em Naypyidaw após junta impor quotas de combustível devido à escassez crescente

Condutores na capital de Myanmar enfrentam longas esperas nos postos de combustível, à medida que a junta militar impõe quotas rigorosas de abastecimento num contexto de escassez crescente.

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Ao abrigo das novas limitações, as motas só podem abastecer oito litros de combustível por semana, enquanto os veículos particulares têm acesso a 35 a 45 litros, consoante a cilindrada. As restrições obrigam os residentes a permanecer horas nas filas, perturbando o dia a dia.

Filas de carros e motas estendem-se à porta dos postos em toda a cidade de Naypyidaw, revelando a crescente frustração de cidadãos que tentam manter a rotina diária apesar da escassez de combustível.

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