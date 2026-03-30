Vídeo. Myanmar: falta de combustível provoca longas filas na capital

Condutores na capital de Myanmar enfrentam longas esperas nos postos de combustível, à medida que a junta militar impõe quotas rigorosas de abastecimento num contexto de escassez crescente.
Ao abrigo das novas limitações, as motas só podem abastecer oito litros de combustível por semana, enquanto os veículos particulares têm acesso a 35 a 45 litros, consoante a cilindrada. As restrições obrigam os residentes a permanecer horas nas filas, perturbando o dia a dia.
Filas de carros e motas estendem-se à porta dos postos em toda a cidade de Naypyidaw, revelando a crescente frustração de cidadãos que tentam manter a rotina diária apesar da escassez de combustível.