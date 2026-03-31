Vídeo. México: vendedores de aves no Domingo de Ramos mantêm viva tradição em declínio

Na Cidade do México, o Domingo de Ramos continua a encher as ruas de cor. Pajareros, vendedores que vendem pássaros e as respetivas gaiolas, enfeitam o percurso até à basílica com flores, fitas brilhantes e imagens de Nossa Senhora de Guadalupe. Famílias caminham quilómetros a fio, levando pequenas gaiolas como parte da procissão anual.
Ainda assim, o cenário tem-se tornado mais discreto nos últimos anos. Críticos afirmam que o comércio é cruel e alimenta o tráfico de animais, ao mesmo tempo que leis mais rígidas afastaram muitos vendedores. Os pajareros garantem cumprir as regras, criando aves em casa e mantendo apenas espécies autorizadas.
Para eles, o dia não se resume ao negócio, mas à tradição, um sinal de fé que persiste apesar das crescentes pressões.