Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Aves enjauladas para a procissão católica do Domingo de Ramos, Cidade do México, México, 29 de março de 2026
No Comment

Vídeo. México: vendedores de aves no Domingo de Ramos mantêm viva tradição em declínio

Últimas notícias:

Domingo de Ramos na Cidade do México continua a encher as ruas de pajareros com aves e flores, mas leis mais rígidas e críticas fazem definhar a tradição

Na Cidade do México, o Domingo de Ramos continua a encher as ruas de cor. Pajareros, vendedores que vendem pássaros e as respetivas gaiolas, enfeitam o percurso até à basílica com flores, fitas brilhantes e imagens de Nossa Senhora de Guadalupe. Famílias caminham quilómetros a fio, levando pequenas gaiolas como parte da procissão anual.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Ainda assim, o cenário tem-se tornado mais discreto nos últimos anos. Críticos afirmam que o comércio é cruel e alimenta o tráfico de animais, ao mesmo tempo que leis mais rígidas afastaram muitos vendedores. Os pajareros garantem cumprir as regras, criando aves em casa e mantendo apenas espécies autorizadas.

Para eles, o dia não se resume ao negócio, mas à tradição, um sinal de fé que persiste apesar das crescentes pressões.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE