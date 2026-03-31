Vídeo. Paris: Torre Eiffel ilumina-se para regresso de Céline Dion aos palcos

Para assinalar o anúncio do regresso de Céline Dion aos palcos, a Torre Eiffel foi iluminada de roxo em 30 de março, com projeções do seu nome e mensagens como “Paris, estou pronta!” exibidas em toda a estrutura.
O espetáculo de luzes era visível de vários pontos da cidade, enquanto multidões se juntavam na esplanada do Trocadéro para assistir, filmar e tirar fotografias. Durante a projeção, surgiram mensagens em várias línguas.
O evento integrou o anúncio oficial do regresso da cantora, após seis anos afastada do olhar público, com uma série de concertos prevista para mais tarde este ano.