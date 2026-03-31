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ARQUIVO - Cantora Celine Dion atua na sua primeira digressão mundial, Courage, na cidade de Quebec, Montreal, Canadá, em 18 de setembro de 2019
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Vídeo. Paris: Torre Eiffel ilumina-se para regresso de Céline Dion aos palcos

Últimas notícias:

Para assinalar o 58.º aniversário de Celine Dion e anunciar o seu regresso oficial aos palcos, projetam mensagens em várias línguas na Torre Eiffel

Para assinalar o anúncio do regresso de Céline Dion aos palcos, a Torre Eiffel foi iluminada de roxo em 30 de março, com projeções do seu nome e mensagens como “Paris, estou pronta!” exibidas em toda a estrutura.

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O espetáculo de luzes era visível de vários pontos da cidade, enquanto multidões se juntavam na esplanada do Trocadéro para assistir, filmar e tirar fotografias. Durante a projeção, surgiram mensagens em várias línguas.

O evento integrou o anúncio oficial do regresso da cantora, após seis anos afastada do olhar público, com uma série de concertos prevista para mais tarde este ano.

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