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Antigo presidente Barack Obama e o autarca Zohran Mamdani cantam 'Wheels on the Bus' numa pré-escola do Bronx, em Nova Iorque, sábado, 18 de abril de 2026.
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Vídeo. Obama e Mamdani cantam com crianças no primeiro encontro em Nova Iorque

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Barack Obama juntou-se ao presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, num centro infantil, leu histórias a crianças e apoiou a sua agenda para aliviar os custos das famílias.

O antigo presidente Barack Obama encontrou-se no sábado, num centro de apoio à infância em Nova Iorque, pela primeira vez com o presidente da câmara da cidade, Zohran Mamdani.

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Os dois leram "Alone and Together" a crianças em idade pré-escolar e conduziram um momento de cantoria, que incluiu "Wheels on the Bus". As crianças responderam com "Soda Pop".

A visita ocorreu pouco mais de uma semana depois de Mamdani assinalar 100 dias de mandato. Nenhum dos dois respondeu às perguntas dos jornalistas.

Obama, uma das principais vozes democratas, ofereceu-se para ser uma espécie de conselheiro informal de Mamdani, de 34 anos, cuja agenda se centra na acessibilidade do custo de vida e no apoio às famílias trabalhadoras.

Desde a eleição, o autarca já se encontrou também duas vezes com Donald Trump, embora as tensões tenham crescido. Trump criticou recentemente as políticas de Mamdani e admitiu a possibilidade de reduzir o financiamento federal.

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