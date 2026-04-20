Vídeo. Rússia: equipas de resgate evacuam centenas após nevão no Extremo Oriente

Dezenas de automóveis e autocarros ficaram imobilizados em altas acumulações de neve numa autoestrada no território de Zabaikalsky, na Rússia, após uma forte tempestade de neve na segunda-feira. Equipas de socorro trabalharam todo o dia para desimpedir a via, desenterrando veículos e rebocando-os para zonas seguras.

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Segundo o Ministério russo para Situações de Emergência, mais de 250 pessoas, entre as quais 28 crianças, foram levadas para alojamentos temporários.

Na região é habitual nevar em abril, mas tempestades desta intensidade são menos frequentes. As autoridades alertaram para a possibilidade de novas quedas de neve na terça-feira, o que poderá voltar a dificultar a circulação. As condições deverão melhorar mais para o final da semana, à medida que as temperaturas subirem. Para já, as equipas mantêm-se de prevenção ao longo das principais vias, enquanto os condutores foram aconselhados a adiar deslocações e a acompanhar as informações locais.