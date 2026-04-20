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Após uma forte tempestade de neve, vários carros ficaram presos sob um manto espesso de neve no krai de Zabaikalsky, na Rússia, em 20 de abril de 2026.
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Vídeo. Rússia: equipas de resgate evacuam centenas após nevão no Extremo Oriente

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Dezenas de veículos foram resgatados de neve profunda no Krai de Zabaikal, onde mais de 250 pessoas foram levadas para abrigos após uma rara tempestade de neve em abril.

Dezenas de automóveis e autocarros ficaram imobilizados em altas acumulações de neve numa autoestrada no território de Zabaikalsky, na Rússia, após uma forte tempestade de neve na segunda-feira. Equipas de socorro trabalharam todo o dia para desimpedir a via, desenterrando veículos e rebocando-os para zonas seguras.

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Segundo o Ministério russo para Situações de Emergência, mais de 250 pessoas, entre as quais 28 crianças, foram levadas para alojamentos temporários.

Na região é habitual nevar em abril, mas tempestades desta intensidade são menos frequentes. As autoridades alertaram para a possibilidade de novas quedas de neve na terça-feira, o que poderá voltar a dificultar a circulação. As condições deverão melhorar mais para o final da semana, à medida que as temperaturas subirem. Para já, as equipas mantêm-se de prevenção ao longo das principais vias, enquanto os condutores foram aconselhados a adiar deslocações e a acompanhar as informações locais.

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