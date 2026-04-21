Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Uma mulher fuma canábis para celebrar o dia anual da canábis, encontro de entusiastas em Nova Iorque, Estados Unidos, em 20 de abril de 2026.
No Comment

Vídeo. Estados Unidos: fumadores de canábis assinalam dia em Nova Iorque

Últimas notícias:

Multidões do 4/20 enchem os parques Washington Square e Tompkins Square, celebrando a cannabis legal com música e charros.

Em Nova Iorque, o dia 20 de abril tornou-se uma data já habitual no Washington Square Park e no Tompkins Square Park, onde fumadores se juntam para assinalar o dia festivo da canábis com charros, música e um ambiente descontraído de festa de rua.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Uma das participantes, Jackie Win, descreveu o evento como "basicamente como a Passagem de Ano, mas para toda a gente que fuma". Relatos do encontro de 2026 indicam que o movimento foi alternando entre os dois parques, à medida que a polícia apertava o controlo de acessos ao Washington Square Park.

O consumo recreativo de canábis é legal em Nova Iorque para maiores de 21 anos, ao abrigo de uma lei estadual aprovada em 2021.

Este ritual anual mostra a rapidez com que a cidade normalizou a conversa pública em torno da canábis, mesmo que as regras sobre onde se pode fumar continuem a ter peso.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE