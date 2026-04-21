Vídeo. Estados Unidos: fumadores de canábis assinalam dia em Nova Iorque

Em Nova Iorque, o dia 20 de abril tornou-se uma data já habitual no Washington Square Park e no Tompkins Square Park, onde fumadores se juntam para assinalar o dia festivo da canábis com charros, música e um ambiente descontraído de festa de rua.

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Uma das participantes, Jackie Win, descreveu o evento como "basicamente como a Passagem de Ano, mas para toda a gente que fuma". Relatos do encontro de 2026 indicam que o movimento foi alternando entre os dois parques, à medida que a polícia apertava o controlo de acessos ao Washington Square Park.

O consumo recreativo de canábis é legal em Nova Iorque para maiores de 21 anos, ao abrigo de uma lei estadual aprovada em 2021.

Este ritual anual mostra a rapidez com que a cidade normalizou a conversa pública em torno da canábis, mesmo que as regras sobre onde se pode fumar continuem a ter peso.