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Os adeptos celebram em Sydney, domingo, 14 de junho de 2026, depois de um golo da Austrália frente à Turquia no jogo do Grupo D do Mundial de futebol. (AP Photo/Rick Rycroft)
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Vídeo. Austrália ganha no Mundial e Vancouver pinta-se de verde e dourado

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Adeptos australianos encheram o centro de Vancouver com cânticos e festejos depois de os Socceroos vencerem a Turquia por 2-0 no jogo de estreia no Mundial de 2026.

Adeptos australianos de futebol ocuparam parte do centro de Vancouver na noite de sábado, depois de os Socceroos iniciarem a campanha no Mundial de 2026 com uma vitória por 2-0 sobre a Turquia.

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Ao longo da Granville Street, juntaram-se adeptos a agitar bandeiras, com cachecóis da seleção ao pescoço e a festejar à porta de bares perto do BC Place Stadium. Vários espaços atingiram a lotação máxima, enquanto os cânticos continuaram e as ruas se encheram após o apito final.

Cangurus insufláveis saltavam por cima da multidão, enquanto os adeptos se mostravam otimistas quanto às hipóteses da Austrália no torneio.

Muitos adeptos consideraram o resultado o início ideal no Mundial e manifestaram esperança de que a equipa deste ano consiga alcançar algo especial, depois de anos de progressos consistentes no palco internacional.

A Austrália garantiu a vitória apesar de ter passado grande parte do jogo sob pressão. A Turquia dominou a posse de bola e somou muitos mais remates, mas não conseguiu marcar, permitindo aos Socceroos somarem três pontos importantes no primeiro jogo da fase de grupos.

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