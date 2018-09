Mistério da biodiversidade nas mãos da Fundação Champalimaud

"Segundo a teoria clássica, um ecossistema com só um recurso consegue sustentar apenas uma espécie. Se houver outra, é levada à extinção. Mas se introduzirmos o elemento da interação social, este ecossistema consegue alimentar duas espécies diferentes. O nosso modelo prevê que, num contexto com dez recursos diversos, por exemplo, podem viver em conjunto mais de mil espécies", explicou-nos Andres Laan, investigador da Fundação Champalimaud e primeiro autor do estudo.

A noção de crescimento exponencial sustenta esta teoria que pode lançar novas pistas para compreender melhor os processos naturais que conduzem à extinção das espécies.

"De acordo com os nossos estudos, as extinções são um elemento normal no âmbito da biodiversidade. Individualmente, as espécies são frágeis; mas, um ecossistema como um todo é muito robusto, porque as espécies vão compensando o desaparecimento de uma ou outra", aponta Andres Laan.