Grupo armado ataca companhia estatal de petróleo da Líbia

Vários homens armados atacaram esta segunda-feira a sede da companhia estatal de petróleo da Líbia, em Tripoli.

Pelo menos dois empregados morreram e dez ficaram feridos.

Dois dos atacantes também acabaram por morrer após uma troca de tiros com as forças de segurança que entretanto já retomaram o controlo do edifício.

Um ataque que aconteceu menos de uma semana depois de grupos rivais líbios terem decidido fazer tréguas nos violentos confrontos dos últimos meses, em Tripoli.

Os ataques de grupos armados aos campos petrolíferos para depois fazer exigências tem sido algo já habitual no país, mas esta foi a primeira vez que atacaram a sede da companhia estatal de petróleo.