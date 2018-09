Espanha e Croácia preparam choque de gigantes

Depois da vitória por 2-1 frente à Inglaterra, no sábado, a Espanha tem mais um teste, desta vez frente à seleção vice-campeã do último mundial de futebol: A Croácia.

O treinador Luis Enrique salienta a qualidade dos adversários: "Independentemente das qualidades individuais, sobretudo no meio-campo, são jogadores que se esforçam muito quando perdem a bola, são muito bons a pressionar".

A Croácia chega ao jogo com Luka Modrić, eleito melhor jogador do Mundial apostado em conseguir a Bola de Ouro, mas a equipa vai para além da estrela. Para o treinador Zlatko Dalić, as intenções são claras: "Não viemos aqui empatar nem perder. Sabemos que o jogo vai ser difícil e que a Espanha nunca perdeu aqui em Elche, mas jogámos sempre contra as estatísticas e é o que vamos continuar a fazer". O jogo é às 19:45, hora portuguesa, em Elche.