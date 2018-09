Fundador da Amazon doa 2 mil milhões para construir infantários

Tamanho do texto

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, considerado o homem mais rico do mundo, anunciou que vai doar dois mil milhões de dólares para ajudar famílias desalojadas e construir infantários em comunidades de baixo rendimento.

"Infantários completos com inspiração na pedagogia Montessori. Estou muito animado porque vou operar esse projeto. Vai ser uma operação sem fins lucrativos. Vou contratar uma equipa executiva, uma equipa de liderança, vamos gerir essas escolas e vamos colocá-las em bairros de baixo rendimento", declarou.

O anúncio traduz-se num investimento mais profundo na filantropia por parte de Bezos, cuja fortuna subiu para mais de 160 mil milhões de dólares graças à sua participação na Amazon. O domínio no comércio eletrónico e a inovação no campo da computação em "nuvem" tornou a Amazon na segunda empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado.