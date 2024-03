De Euronews

A fortuna de Bezos é de 200 mil milhões de dólares, superando a de Elon Musk (198 mil milhões de dólares). Três anos depois, o fundador da Amazon volta a estar no topo da tabela dos mais ricos do planeta.

O norte-americano Jeff Bezos volta a ser o homem mais rico do mundo, à frente do sul-africano Elon Musk, que também tem nacionalidade canadiana e americana.

De acordo com o ranking de multimilionários da Bloomberg, a fortuna do fundador da Amazon ascende a 200 mil milhões de dólares, sendo superior à de Musk, avaliada em 198 mil milhões de dólares. O francês Bernard Arnault continua em terceiro lugar (197 mil milhões de dólares).

Com as ações da Tesla, de Musk, em queda na segunda-feira, a Amazon tem apresentado o seu melhor registo de vendas online desde a pandemia. No ano passado, a multinacional norte-americana teve receitas de 574,8 mil milhões de dólares.

Bezos, de 60 anos, teve de esperar três anos para recuperar o trono de homem mais rico do mundo e conseguiu fazê-lo graças a uma recuperação sustentada das ações das grandes empresas tecnológicas resultante da expansão da inteligência artificial.

As ações da Amazon subiram 17% este ano até à data e quase 90% mais do que há um ano. Tendo em conta que Bezos detém cerca de 9% da Amazon, a maior retalhista online do mundo, o seu património líquido aumenta quando as suas ações sobem. O multimilionário é igualmente proprietário da empresa de exploração espacial Blue Origin.

Jeff Bezos ultrapassou pela primeira vez o cofundador da Microsoft, Bill Gates, como a pessoa mais rica do mundo, em 2017.

Em 2021, Bezos foi ultrapassado por Musk em resultado de um aumento nas ações da Tesla.