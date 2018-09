Chomsky: "Lula devia ser o próximo presidente do Brasil"

Tamanho do texto

"Não é todos os dias que se encontra uma das figuras mais significativas do século XXI e a pessoa que, por direito, devia ser o próximo presidente do Brasil."

Chomsky traçou ainda dois caminhos para o futuro do Brasil: ou entra num declínio permanente ou se transforma no "Colosso do Sul," o que para o norte-americano esteve perto de acontecer sob a liderança de Lula.