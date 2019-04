Brasil divide-se em manifestações pró e contra Lula

Tamanho do texto

No Brasil ainda há quem queira Lula livre. No primeiro aniversário da detenção do ex-presidente, milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra uma detenção que consideram injusta e ilegal.

A manifestação ultrapassou fronteiras e fez-se sentir em algumas capitais europeias, como Lisboa, onde cerca de uma centena de pessoas deu voz ao manifesto.

Mas no mesmo Brasil que reclama a inocência de Lula, outros milhares de pessoas manifestaram-se a favor da detenção do antigo líder do PT e pela continuação da Lava Jato. A operação policial que levou à prisão de Lula da Silva, condenado, em 2018, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.