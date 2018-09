Atentado em desfile militar no Irão faz vários mortos

Um atentado num desfile militar no Irão fez vários mortos, segundo confirmou a agência noticiosa iraniana Irna. Sabe-se que entre as vítimas mortais estão civis e militares e há ainda cerca de vinte feridos. Os autores do atentado, que serão quatro ou cinco, foram abatidos pelas auroridades.

O ataque aconteceu na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país. Os homens terão disparado contra uma bancada onde se encontravam vários responsáveis políticos a assistir ao desfile, que celebrava o aniversário do início da guerra com o Iraque, que durou de 1980 a 1988.