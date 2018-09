"Funerais nacionais" para vítimas de naufrágio no Lago Vitória

Domingo de luto nacional na Tanzânia, três dias depois do naufrágio de um barco de passageiros no sul do Lago Vitória, que fez 225 mortos segundo o último balanço oficial.

O homem resgatado este sábado com vida, mais de 40 horas depois do naufrágio, foi identificado como um engenheiro que se terá fechado na casa das máquinas, aproveitando assim uma bolsa de ar até à chegada dos socorristas.

Numa cerimónia na ilha de Ukara, ao largo da qual teve lugar o acidente, o primeiro-ministro Kassim Majaliwa evocou este domingo "um grande luto para todo o país", durante uma cerimónia de "funerais nacionais" para uma parte das vítimas.

Os últimos números comunicados pelo governo são de 225 mortos e 41 sobreviventes. No Lago Vitória, continuam as operações de resgate, com poucas esperanças de encontrar outros passageiros com vida. O barco viajaria sobrelotado, com mais de 300 pessoas a bordo.