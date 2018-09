Carros japoneses em destaque em Los Angeles

Leslie Kendall, historiador do Museu Automóvel Petersen de Los Angeles, diz: "Henry Ford pode ter inventado a linha de montagem, mas foram os japoneses que aperfeiçoaram as técnicas de montagem. Foram eles que fizeram o sistema de entrega" just in time "que manteve os stocks realmente baixos para que pudessem ser tão eficientes quanto possível no fabrico e também investiram muito no pessoal, na saúde dos trabalhadores, no bem estar mental dos trabalhadores. Foi uma abordagem holística da construção de carros que realmente se repercutiu com o tempo".

No início, os carros japoneses eram geralmente considerados baratos e mal construídos. Mas a qualidade melhorou constantemente e, a partir dos anos 1970 do século XX, conquistaram os mercados d o mundo inteiro.

As exposições incluem modelos: Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda, Datsun, Suminow, Hino e Fuji.