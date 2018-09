Implantes elétricos ajudam paralisados a andar

Jered Chinnock estava paralisado da cintura para baixo após um acidente de moto de neve, em 2013. Mas, cinco anos depois, consegue, finalmente, dar os primeiro passos. É um dos três pacientes - todos paralisados da cintura para baixo - que consegue voltar a andar, após a implantação de um estímulo elétrico na medula espinal.

Os médicos dizem que o dispositivo, implantado abaixo da zona da lesão, ajuda os sinais perdidos do cérebro a atingir os músculos das pernas.

O Dr. Kendall Lee, neurocirurgião da Clínica Mayo que acompanha Jered explica: "Fomos capazes de estimular diretamente a própria medula espinhal e acreditamos que foi muito importante recuperar o controle volitivo ou o controle voluntário".

O estudo sobre estes casos foi publicado no New England Journal of Medicine.

A doutora Carla Fischer do centro de estudos médicos Langone Health da Universidade de Nova Iorque está otimista e diz que "os resultados do estudo são muito encorajadores. Vamos ter que ver até onde vão, mas dão esperança a algumas pessoas com lesões na medula espinal".

Os resultados conseguem-se com o implante, mas também com muita força de vontade e muito trabalho por parte dos pacientes, como conta Jered: "Faço exercícios no ginásio todos os dias, cinco ou seis dias por semana, durante cerca de duas horas por dia e a rapariga que me ajuda é agora a minha mulher e obriga-me a trabalhar muito".