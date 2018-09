Reserva Federal dos EUA aumenta taxa de juro de referência

Tamanho do texto

A Reserva Federal norte-americana decidiu aumentar a taxa de juro de referência em 25 pontos base. Trata-se do terceiro aumento desde o início do ano.

A taxa dos fundos federais situa-se agora entre 2% e 2,25%. Foi este o anúncio do banco central dos EUA, depois de uma reunião de dois dias.

Com esta já esperada subida, devido à solidez da economia norte-americana, as taxas de juro ficam no nível mais elevado dos últimos 10 anos.

Para além da subida da taxa de juro o banco central também aumentou as previsões para a economia.