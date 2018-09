Greve na Ryanair: "Somos escravos com gravata"

Tamanho do texto

"Um tripulante de cabine da Ryanair é basicamente um escravo com uma gravata. Aliás, é preciso trabalhar para chegar a ser escravo e, se nos queixarmos, somos simplesmente despedidos", diz-nos Sarkis Simonjan, antigo tripulante de cabine.

"No meu caso são os meus pais que me mandam dinheiro todos os meses. É muito difícil sobreviver com o que nos dão", conta-nos outro trabalhador, Juan Fernandez.

À mobilização convocada pelos tripulantes de cabine em seis países juntaram-se os pilotos alemães e holandeses.

O jornalista da Euronews Bryan Carter aponta que "só no aeroporto de Bruxelas, foram anulados cerca de vinte voos. Alguns funcionários da companhia vieram com t-shirts a dizer: 'A Ryanair tem de mudar'. Mas as coisas não parecem bem encaminhadas. É verdade que a direção e os sindicatos já alcançaram acordos, mas ainda há várias divergências. Ou seja, provavelmente vamos continuar a assistir a mais ações de protesto nos próximos meses".

Entretanto, a rival Easyjet, por exemplo, anuncia números recorde, com um aumento de 40% nos lucros durante o último ano.