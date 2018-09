Netanyahu acusa Irão de manter armazém com material nuclear

Tamanho do texto

"Hoje, estou divulgar pela primeira vez que o Irão tem outra instalação secreta em Teerão. Um armazém atómico secreto para armazenar enormes quantidades de equipamento e material do seu programa de armas nucleares.

As imagens foram também reveladas na conta do Twitter Benjamin Netanyahu.

O Irão voltou a desmentir as acusações. Gholamali Khoshroo, embaixador do Irão na ONU, garantiu que esta é mais uma história falsa.

"Senhor Presidente, exibindo hoje algumas fotografias do Google Street View, o artista de Israel afirmou que descobriu novas instalações nucleares no Irão. Esta é mais uma história falsa."

No início da semana, na Assembleia das Nações Unidas, a representante da União Europeia para os Assuntos Externos revelou que o bloco europeu vai criar uma forma de continuar a negociar com o Irão, contornando as sanções impostas pelos Estados Unidos.

Benjamim Netanyahu critica os países europeus por adoptarem uma atitude "conciliatória" com Teerão.