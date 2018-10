A WEB Summit fica em Lisboa até 2028

A WEB Summit vai ficar em Lisboa por mais dez anos. O anúncio foi feito esta quarta-feira durante uma cerimónia na Altice Arena, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina e do co-fundador do evento, Paddy Cosgrave.

Com este acordo a dimensão do maior evento de tecnologia do mundo deverá duplicar até 2022. O investimento público é da ordem dos 11 milhões de euros que, sengundo o ministro da Economia, se amortiza com as receitas fiscais.