Breves de Bruxelas: Estado de direito na Roménia e votos no PE

Os eurodeputados pediram ao governo da Roménia para travar a reforma do sistema judicial e as medidas que poderão enfraquecer a luta contra a corrupção, durante o debate sobre o Estado de direito neste país, quarta-feira, em Estrasburgo (França).

"As novas leis sobre a justiça devolverão a independência à justiça", assegurou a primeira-ministra da Roménia, Viorica Dăncilă, no seu discurso no plenário do Parlamento Europeu.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia da semana destacamos, ainda, que os eurodeputados aprovaram a maior parte da proposta de reforma do IVA proposta pela Comissão Europeia. Um das medidas determina a fixação de uma taxa máxima de IVA de 25%,

Por outro lado, o Parlamento Europeu propôs a redução de 40% das emissões dos automóveis ligeiros novos, acima dos 30% propostos pela Comissão Europeia.

Para terminar, o embaixador dos EUA na NATO disse que a Rússia tem de abandonar o programa secreto para um novo sistemas de mísseis móveis terrestres que estão proibidos.

O aviso do embaixador surge pouco antes da reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, que contará com a presença do secretário norte-americano James Mattis.