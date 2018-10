A euronews aventura-se no Trail dos Açores

Tamanho do texto

Do Pico ao Faial, passando por São Jorge: correr 102 quilómetros, com perto de 6000 metros de desnível positivo durante três dias, em três ilhas dos Açores, com paisagens tão variadas quanto magníficas.

A ideia até pode parecer louca, mas são cada vez mais, tanto em Portugal como no resto no mundo, os adeptos do "trail running", uma modalidade de atletismo que consiste em correr, ou caminhar quando o desnível é demasiado abrupto, por trilhos, montes e montanhas.

A comunhão com a natureza é, para a maioria, uma prioridade, tal como chegar ao fim, mais do que conseguir uma boa classificação.

A euronews no meio da aventura

Este ano, são 500 os participantes nas várias provas que constituem o "Azores Triangle Adventure", 120 dos quais irão tentar completar o desafio de três dias que os levará a atravessar os pontos mais emblemáticos das ilhas do Pico, de São Jorge e do Faial.

Um desafio que a euronews aceitou também este ano, com uma equipa que acompanhará não só o evento por fora, como por dentro, cumprindo as etapas lado a lado com os outros participantes.

Acompanhe a aventura a partir desta sexta-feira nas redes sociais através do Instagram e do Facebook e na página web da euronews em português.

Em 2017 foi assim: