João Sousa anunciou que se vai retirar do ténis profissional após o próximo Estoril Open, justificando a decisão com as lesões dos últimos tempos. O português de 34 anos conquistou quatro títulos ATP.

João Sousa vai despedir-se do ténis profissional no Estoril Open, torneio português que venceu em 2018 e que este ano se realiza a partir de 30 de março no Clube de Ténis do Estoril. O anúncio foi feito pelo tenista esta terça-feira em conferência de imprensa, no Complexo de Ténis do Jamor.

"Os últimos tempos têm sido muido difíceis, ultimamente. Tive muitas lesões que me impedem de jogar ao mais alto nível. Tenho lutado contra isso, mas o meu corpo e mente têm dado sinais de muito cansaço e dores diárias. Após muita consideração, decidi retirar-me do ténis profissional e o Estoril Open vai ser o meu último torneio como tenista profissional", anunciou.

As mazelas físicas sofridas nos últimos anos, sobretudo a fissura no pé esquerdo que o obrigou a terminar precocemente a temporada de 2019 e mais recentemente o sistemático problema nas costas, precipitaram o fim da carreira do tenista.

Questionado pelos jornalistas sobre se tinha já alguma ideia de como se ia manter ligado ao ténis, Sousa referiu, cita a A Bola, que "há muitas portas abertas", no entanto, não tem ainda um plano definido.

"Não vou ao Estoril Open só para me despedir, vou lá para vencer encontros. É essa a minha ambição e tenho trabalhado nesse sentido. Tenho um mês para me preparar, vou dar tudo por tudo", acrescentou.

O vimaranense de 34 anos vai afastar-se dos courts ao fim de 17 anos como tenista profissional, tendo conquistado quatro títulos ATP (Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015, Estoril Open 2018 e Pune em 2022) e chegou a ser o 28.º lugar do _ranking_mundial.