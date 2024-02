Morreu Artur Jorge, ex-selecionador nacional e treinador campeão europeu pelo FC Porto

De Euronews

Antigo goleador e selecionador nacional, Artur Jorge foi o primeiro treinador português campeão europeu de clubes, levando o FC Porto à conquista da principal prova de clubes da UEFA em 1987. Morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 78 anos, vítima de doença prolongada.

"É com profunda tristeza que a família de Artur Jorge Braga de Melo Teixeira comunica o seu falecimento, esta madrugada, em Lisboa, após doença prolongada. Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", lê-se no comunicado enviado pela família às redações.

Natural do Porto, Artur Jorge tornou-se uma das figuras mais proeminentes do futebol português e destacou-se como o primeiro treinador português campeão europeu de clubes, conduzindo o FC Porto à conquista da principal competição de clubes da UEFA, com a vitória frente ao Bayern de Munique, em Viena, em 1987.

O FC Porto foi o primeiro clube a prestar homenagem ao antigo técnico.

Paulo Futre, um dos campeões europeus de Viena, relembrou o discurso de Artur Jorge ao intervalo da final europeia diante do Bayern de Munique.

Ao serviço dos azuis e brancos, além da Liga dos Campeões, Artur Jorge arrecadou três campeonatos nacionais, três Supertaças e uma Taça de Portugal. Foi a primeira escolha de Jorge Nuno Pinto da Costa depois de o dirigente assumir a presidência do FC Porto, tendo substituído José Maria Pedroto à frente dos dragões.

Em Portugal, Artur Jorge treinou ainda outros clubes históricos como Benfica, Belenenses e Académica.

No estrangeiro, Artur Jorge treinou o Paris Saint-Germain, ganhando um campeonato e uma Taça de França. O clube parisiense também reagiu à morte do português nas redes sociais.

Artur Jorge foi selecionador nacional em duas ocasiões: primeiro em 1990, e mais tarde, a seguir ao Euro de 1996, prova em que comandou a seleção da Suíça. Orientou ainda a seleção de Camarões.

A Federação Portuguesa de Futebol, tal como a Liga portuguesa, também prestaram tributo a Artur Jorge.

Como futebolista, Artur Jorge inicou o percurso no FC Porto, mudando-se de seguida para a Académica antes de se transferir para o Benfica. Foi com a camisola dos encarnados que conheceu maior sucesso. Dos 215 golos apontados na carreira, 104 foram ao serviço do Benfica, clube pelo qual venceu quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.

O "Rei Artur", como ficou conhecido, representou ainda o Belenenses e os norte-americanos do Rochester Lancers. Foi 16 vezes internacional pela Seleção Portuguesa.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Artur Jorge, sublinhando que, em 1989, foi condecorado com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.