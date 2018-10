Kavanaugh confirmado para juiz do Supremo Tribunal

A luz verde dada pelo Senado põe, aos 53 anos, o juiz conservador escolhido por Donald Trump a um passo de assumir um cargo vitalício. O presidente norte-americano já se congratulou com o desfecho da votação.

O resultado da votação veio confirmar as intenções de sexta-feira, em que a candidatura do juiz tinha sido aprovada com 51 votos a favor e 49 contra.

As alegações de abuso sexual envolveram o processo em polémica, adensado por uma investigação do FBI que não deu como aprovadas as acusações sobre Kavanaugh e deixou de fora testemunhos como os do juiz, ou de Christine Blasey Ford.

Pelos direitos das mulheres, o movimento Women's March concentrou, este sábado, centenas de manifestantes junto ao Senado, em Washington. Na passada quinta-feira, 300 pessoas foram detidas em protestos contra a nomeação de Brett Kavanaugh.