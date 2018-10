Marcas de automóveis apostam nos elétricos

As fabricantes pôem em cima da mesa as cartas que têm para dar. Num piscar de olhos ao cliente tradicional, a Mercedes-Benz apresentou o SUV elétrico e promete para os próximos anos alargar a família a mais modelos. Em concorrência direta, a Audi levou a Paris o e-tron. Um SUV elétrico com uma autonomia esperada de 400 quilómetros.

O aumento de regulamentações ambientais em muitos países, como a França, torna os carros elétricos com emissões zero cada vez mais atraentes.

00:52 SOT Alexandre Chazel, Chefe do stand de exposição, Groupe Renault

"Os franceses perguntam-se: será que amanhã vou continuar a poder conduzir o meu carro e, se precisar de o mudar, que devo escolher? As pessoas estão interessadas em como podem carregar o carro, o preço, como comprar um carro elétrico - são muitas as perguntas! ", revela Alexandre Chazel, chefe do expositor do grupo Renault.

Entre as gamas de recém-chegados mais acessíveis, o minimalista Modelo 3 da Tesla também escolheu Paris para a estreia. Mas são as extravagâncias que continuam a fazer andar o sonho, numa viagem entre o futurístico e o retro.

O Salão Automóvel está aberto ao público até 14 de outubro, em Paris.