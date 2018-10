Bolsonaro obtém maioria em Portugal

Na capital portuguesa, Bolsonaro obteve cerca de 56% dos votos, no Porto, quase 58% e em Faro aproximadamente 60%.

No Porto, Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ficou em segundo lugar, com 16,8% dos votos, e Fernando Haddad do Partido Trabalhista (PT) em terceiro, com 12,8% dos votos.

Apesar dos resultados expressivos e das filas que se formaram nas assembleias de voto, mais de metade dos dos brasileiros inscritos em Lisboa não votaram. No Porto, a abstenção ultrapassou os 65% e em Faro só 22% dos eleitores registados foram às urnas.

Havia 40 mil brasileiros residentes em Portugal que podiam votar nas presidenciais, mais 10 mil eleitores do que há quatro anos.

Mas durante a campanha eleitoral a Euronews encontrou vários brasileiros recém-chegados a Portugal, que ainda não podiam participar no ato eleitoral.