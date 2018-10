Flórida à espera do furacão Michael

Tamanho do texto

O estado da Flórida prepara-se para a chegada do Michael, o furacão que nesta quarta-feira subiu para a categoria 4 de um máximo de 5.

Segundo as informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a força do Michael é uma “situação de perigo mortal”

O governador da Flórida já emitiu um alerta sobre o furacão.

Rick Scott sublinhou que se trata de uma “tempestade assustadora” e que os cidadãos podem morrer se não seguirem as ordens de evacuação.

Cerca de 500 mil pessoas receberam ordem para abandonarem as casas.

As ruas estão desertas e as lojas e restaurantes fechados.

São esperadas chuvas intensas, ventos de 200 quilómetros por hora e ondas gigantes.

O Michael deve percorrer a Flórida esta quarta e quinta-feira, atravessar o sudeste dos Estados Unidos e, na sexta-feira, voltar para o Oceano Atlântico.