A excelência das vieiras do Japão

Para aprofundar o tema, a euronews entrevistou o chefe francês Thierry Voisin, que trabalha há treze anos no Japão e é detentor de uma estrela Michelin.

"O sabor das vieiras japonesas é diferente. Há um paradoxo bastante incrível nestes produtos de grande qualidade ao nível da textura, da acidez e do equilíbrio: a carne é firme e tenra ao mesmo tempo", explicou o chefe francês.

"As vieiras do Japão são produtos naturais com muita carne, contêm muitas proteínas, são muito boas. Penso que são as melhores do mundo", contou Neda, proprietário de uma fábrica que exporta vieiras para o mundo inteiro.

Na fábrica, as vieiras são limpas, e o músculo é lavado em água do mar. Uma parte é congelada para ser exportada. A fábrica foi a primeira na ilha de Hokkaido a receber a certificação para poder exportar para a Europa.

"Na lha de Hokkaido, são pescadas quase 500 mil toneladas de vieiras por ano. Recebemos muitas encomendas de clientes europeus, americanos e da Ásia do Sul, porque eles apreciam a qualidade dos nossos produtos", explicou Neda.

Vieira com puré de batata doce e raspa de laranja: a Receita deThierry Voisin

Ingredientes:

1 vieira

Para o puré de batata-doce:

100 g de batata doce

50g de natas

5cl de leite

15g de manteiga

Para a emulsão:

50 g de iogurte

15 cl de leite

1,5 cl de natas espessas

raspa de laranja

Para o doce de maça e cebola

30 g de maça

15 g de cebolas

2 cl de vinagre de cidra

um pouco de água

um pouco de açafrão

5 g de açúcar

Gengibre

Para a apresentação:

Flores

agrião

Preparação:

Cozer as batatas doces, passar no passador

Acrescentar o leite, as natas e um noz de manteiga

Deixar arrefecer o leite, as natas espessas e o iogurte

Raspar a laranja em cima da mistura

Cozer a maça e a cebola com o vinagre

Fritar a vieira com a manteiga

Apresentação :

No prato, colocar uma colher de puré de batata doce e cobrir com uma colher de emulsão perfumada com laranja

Polvilhar a vieira com a mistura de maça e cebola. Colocar a vieira sobre o puré e a emulsão.

Decorar o prato com as flores e o agrião.