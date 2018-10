Khashoggi: Trump reticente em sancionar Arábia Saudita

Por seu lado, Ancara aumenta a pressão sobre Riade e, segundo o jornal Washington Post - com o qual colaborava o jornalista saudita exilado nos Estados Unidos -, a Turquia terá dito a responsáveis norte-americanos ter gravações audio e vídeo que provam que Khashoggi for morto no interior do consulado saudita em Istambul, o que a Arábia Saudita tem repetidamente negado.

Pressionado pela opinião pública, Trump disse ter investigadores norte-americanos no terreno, mas fontes diplomáticas turcas negam a participação dos Estados Unidos no inquérito.

O presidente norte-americano excluiu um bloqueio à venda de armas aos sauditas, como forma de sanção, declarando que não quer "parar a entrada de enormes quantidades de dinheiro" nos Estados Unidos, já que a Arábia Saudita "está a gastar 110 mil milhões de dólares em equipamento militar e outras coisas que criam empregos no país".

Mas Trump enfrenta também uma pressão crescente do Congresso, onde senadores influentes do próprio campo republicano mostram extrema firmeza face ao reino sunita e sublinham que podem bloquear a venda de armas se as suspeitas acerca da morte do jornalista se confirmarem.