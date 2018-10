Intempéries provocam mais de duas dezenas de mortos em Sumatra

Tamanho do texto

As chuvas torrenciais na ilha de Sumatra, Indonésia, provocaram cheias e deslizamentos de terra que mataram mais de duas dezenas de pessoas. Entre as mortes confirmadas estão as de 13 crianças, 11 delas morreram depois da parede da sala de aulas ter desabado. Ainda se procura mais de uma dezena que estará debaixo dos escombros: