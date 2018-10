Thierry Henry regressa ao Mónaco

A prioridade passa por retirar o clube do principado da zona baixa da tabela, o Mónaco ocupa um pouco habitual 18.º lugar com apenas uma vitória em nove jornadas na Liga Francesa.

Henry irá estrear-se como treinador no mesmo clube onde deu os primeiros passos entre a elite do futebol. O antigo atacante estreou-se aos 17 anos com a camisola do Mónaco e brilhou no principado durante cinco temporadas, tendo-se sagrado campeão em 1996/97.

Ao longo da sua carreira, trabalhou com alguns dos maiores técnicos na história do futebol, como Arsène Wenger e Pep Guardiola. Agora chegou a sua vez de mostrar do que é feito. No Mónaco, Thierry Henry terá como adjunto o português João Tralhão, que deixa a equipa de sub-23 do Benfica para dar uma mãozinha ao maior goleador na história da seleção francesa.