"Leslie" provoca prejuízos de milhões em Portugal

Tamanho do texto

O furacão "Leslie" atingiu Portugal com ventos recordes de 176 km/h, derrubou árvores, provocou milhões de euros de prejuízos e privou centenas de milhares de pessoas de eletricidade, antes de, no domingo, reduzir de intensidade no norte da Espanha.

A passagem do Leslie por Portugal provocou pelo menos 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.