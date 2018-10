Setembro mais quente do que o habitual em todo o planeta

Tamanho do texto

O mês de setembro foi mais quente do que o habitual, em todo o planeta.

Na Europa, o mês de setembro foi o mais quente desde que há registo, sobretudo em Portugal e Espanha.

No Japão, houve tempestades devastadoras, chuva intensa, cheias, deslizamento de terras e temperaturas acima da média.

Nas Filipinas, em Hong Kong e na China, o ciclone tropical Mangkhut causou 134 mortos.

Nos Estados Unidos, o furacão Florence fez dezenas de mortos e houve chuvas torrenciais nos estados da Carolina do Norte e do Sul.

A rota do mar do norte tornou-se acessível devido à diminuição do gelo. Uma embarcação dinamarquesa foi a primeira a testar a passagem que liga o Alasca à Sibéria.