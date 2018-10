Vhils de Portugal para o mundo

Tamanho do texto

A euronews entrevistou uma figura incontornável de uma arte que vai para lá das ruas e dos edifícios das cidades. Vhils regressa, desta feita com com Fat Boy Slim ao Festival Iminente. Mais um capítulo de uma história feita de sucessos. De um cantinho à beira mal plantado chamado Portugal partiu à conquista de outras paragens, qual navegador do tempo das descobertas. Os desafios foram outros, ainda assim, numa era em tudo parece mais facilitado a verdade é que os ventos nem sempre correm de feição é preciso persistir. Mas vencer num mundo como o nosso, vindo de um pequeno país, é gratificante.