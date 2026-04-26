Vídeo. Trump retirado à pressa após tiros em jantar de correspondentes

Homem armado com armas de fogo e facas irrompeu pelo átrio junto a um jantar de gala de jornalistas, que contava com a presença do presidente Donald Trump, na noite de sábado, avançando em direção ao salão principal antes de ser rapidamente dominado por agentes do Serviço Secreto e detido.
Convidados atiraram-se para debaixo das mesas à medida que a cena se desenrolava e alguns relataram ter ouvido disparos no exterior do vasto salão subterrâneo do Washington Hilton onde decorria o evento.
Ouviram-se fortes estrondos e, de seguida, vários elementos do Serviço Secreto retiraram o presidente do local.
No salão de banquetes, onde centenas de jornalistas de destaque, figuras públicas e dirigentes nacionais aguardavam o discurso de Trump, a sala foi de imediato evacuada.