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Autoridades policiais vão a uma morada ligada a Cole Tomas Allen, suspeito de tiroteio no jantar dos Correspondentes da Casa Branca, a 25 de abril de 2026
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Vídeo. Trump retirado à pressa após tiros em jantar de correspondentes

Últimas notícias:

Presidente dos EUA, Donald Trump, foi retirado rapidamente para um local seguro do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca após se ouvirem tiros no local.

Homem armado com armas de fogo e facas irrompeu pelo átrio junto a um jantar de gala de jornalistas, que contava com a presença do presidente Donald Trump, na noite de sábado, avançando em direção ao salão principal antes de ser rapidamente dominado por agentes do Serviço Secreto e detido.

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Convidados atiraram-se para debaixo das mesas à medida que a cena se desenrolava e alguns relataram ter ouvido disparos no exterior do vasto salão subterrâneo do Washington Hilton onde decorria o evento.

Ouviram-se fortes estrondos e, de seguida, vários elementos do Serviço Secreto retiraram o presidente do local.

No salão de banquetes, onde centenas de jornalistas de destaque, figuras públicas e dirigentes nacionais aguardavam o discurso de Trump, a sala foi de imediato evacuada.

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