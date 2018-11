Sonho americano esbarra num muro

O sonho americano já não é o que era e quem ousa sonhar com uma vida melhor na terra de Tio Sam dá literalmente de caras com um muro. A caravana proveniente da América Central não é bem-vinda nos Estados Unidos, mas apesar do muro na fronteira entre Tijuana e São Diego e do contingente militar reforçado, quem já conseguiu chegar tão perto do sonho não baixa os braços.