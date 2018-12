UEFA não espera mais: VAR entra já nos "oitavos" da Liga dos Campeões

A UEFA decidiu antecipar a implementação do videoárbitro (VAR) e afinal vai aplicá-lo já no decorrer desta temporada, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O VAR já tinha sido aprovado pelo Comité Executivo, mas para ser usado nas diversas competições da UEFA apenas a partir da próxima época (2019/20).

Após os diversos testes efetuados e a formação dos árbitros no uso deste recurso, o organismo ficou convencido de que o dispositivo é benéfico para as diversas provas que organiza e será uma ajuda preciosa para as equipas de arbitragem.

Após uma nova reunião do Comité Executivo, em Dublin, na Irlanda, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, confirmou a antecipação da chamada ao jogo do VAR e defendeu que a medida vai ajudar a reduzir as decisões incorretas dos "homens do apito."