João Lourenço: "A transição não se faz de um dia para o outro"

O presidente angolano recebeu a imprensa nacional e internacional no palácio presidencial para a análise anual do Estado da Nação.

Muitos foram os temas abordados, entre eles o do repatriamento de capitais, ainda que seja cedo para falar do sucesso ou fracasso deste programa.

Outra das questões colocadas foi a do antigo vice-presidente Manuel Vicente, que Portugal tentou julgar por corrupção. João Lourenço diz que não o protegeu e que não lhe cabia a si fazer seguir o processo.

Uma das bandeiras de João Lourenço, durante a campanha eleitoral foi o combate à corrupção. Sobre a matéria o chefe de Estado diz que o MPLA se adiantou às outras forças políticas mas que está disponível para trabalhar com todos.

Em relação à economia do país Loureço reconhece as "deficiências" existentes mas diz que estão "cada vez menos mal". A "transição não se faz de um dia para o outro" e há tempo até ao final da legislatura. O presidente disse ainda que se espera que em 2019 as contas públicas já registem um saldo positivo de 1,5 por cento.