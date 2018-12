Chefe de missão de observadores da ONU aterrou no Iémen

Sem tempo a perder, o chefe da missão de observadores da ONU aterrou este sábado na cidade iemenita de Aden, onde fica a sede provisória do Governo. Na bagagem, o general Patrick Cammaert trouxe a função de iniciar a supervisão do acordo de cessar-fogo entre o executivo e os rebeldes xiitas huthis na província de Hodeida, em vigor há cinco dias.

De acordo com fontes aeroportuárias, mal aterrou ter-se-á reunido com o Governador de Hodeida, Al Hassan Taher, e com representantes do Governo reconhecido internacionalmente.