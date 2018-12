Macron visita o Chade e encontra-se com soldados franceses

De acordo com o palácio do Eliseu, Emmanuel Macron vai aproveitar a primeira visita ao país para reafirmar o compromisso com o combate ao terrorismo na região ao sul do Saara.

Macron vai encontrar-se com soldados franceses integrados na Operação Barkhane, a operação que combate o terrorismo na região africana do Sahel, e vai partilhar com os soldados a refeição de natal.

O presidente francês tem encontros marcados com o presidente Idriss Deby e com uma delegação de mulheres chadianas.